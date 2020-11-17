Мер Кривого Рогу Вілкул-старший знявся з другого туру виборів через стан здоров’я

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров’я. Вілкул пояснив своє рішення станом здоров’я.

Він подякував виборцям за те, що міг працювати мером міста упродовж двох каденцій і отримав найбільше голосів виборців на виборах 25 жовтня.

«Здоров’я, на жаль, стало підводити. А працювати впівсили – це не для мене», – зазначив Вілкул.

У відеозверненні Вілкул назвав своїм «наступником» кандидата від «Опозиційної платформи – За життя» Костянтина Павлова, з яким, як він сказав, в одній команді пропрацював 10 років і який тепер буде ймовірним кандидатом другого туру.

13 листопада стало відомо, що міський голова Кривого Рогу і кандидат в мери Юрій Вілкул госпіталізований до інституту серця Б. Тодурова у Києві. У пресслужбі мерії заявили, що Вілкул почувається нормально і підтримує зв’язок з усіма підрозділами мерії. По завершенню лікування він планує повернутися до роботи.

Раніше 71-річний Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», яку очолює його син Олександр Вілкул, вийшов у другий тут виборів міського голови Кривого Рогу. Другим кандидатом був Дмитро Шевчик («Слуга народу»). За підсумками голосування в першому турі за Юрія Вілкула проголосувало понад 80,6 тис. виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тис. Загалом у виборах мера у Кривому Розі брало участь дев’ять кандидатів. Проголосували 179 тисяч криворіжців.