Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 листопада 2020, Київ 19:33
Новини | Події

Міського голову Кривого Рогу Вілкула шпиталізували до Інституту серця

У пресслужбі міської ради заявили, що Юрій Вілкул почувається нормально і тримає зв’язок з усіма підрозділами мерії

Міський голова Кривого Рогу і кандидат у мери Юрій Вілкул шпиталізований до Інституту серця МОЗ України в Києві. Інформацію про це 13 листопада підтвердили в пресслужбі міськради Кривого Рогу.

За даним пресслужби, посадовець наразі перебуває в стаціонарі, де проходить обстеження й лікування. Діагноз посадовця не розголошується.

Разом із тим у пресслужбі міської ради заявили, що Юрій Вілкул почувається нормально і тримає зв’язок з усіма підрозділами мерії. По завершенню лікування він планує повернутися до роботи.

Раніше 71-річний Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», яку очолює його син Олександр Вілкул, вийшов у другий тур виборів міського голови Кривого Рогу.

Його суперником буде Дмитро Шевчик («Слуга народу»). За підсумками голосування в першому турі за Юрія Вілкула проголосували понад 80,6 тисяч виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тисяч. Загалом у виборах мера в Кривому Розі брали участь дев’ять кандидатів. Проголосувало 179 тисяч криворіжців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG