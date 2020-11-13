Міського голову Кривого Рогу Вілкула шпиталізували до Інституту серця

Міський голова Кривого Рогу і кандидат у мери Юрій Вілкул шпиталізований до Інституту серця МОЗ України в Києві. Інформацію про це 13 листопада підтвердили в пресслужбі міськради Кривого Рогу.

За даним пресслужби, посадовець наразі перебуває в стаціонарі, де проходить обстеження й лікування. Діагноз посадовця не розголошується.

Разом із тим у пресслужбі міської ради заявили, що Юрій Вілкул почувається нормально і тримає зв’язок з усіма підрозділами мерії. По завершенню лікування він планує повернутися до роботи.

Раніше 71-річний Юрій Вілкул, який є чинним мером і висуванцем партії «Блоку Вілкула «Українська перспектива», яку очолює його син Олександр Вілкул, вийшов у другий тур виборів міського голови Кривого Рогу.

Його суперником буде Дмитро Шевчик («Слуга народу»). За підсумками голосування в першому турі за Юрія Вілкула проголосували понад 80,6 тисяч виборців, за Дмитра Шевчика – 45 тисяч. Загалом у виборах мера в Кривому Розі брали участь дев’ять кандидатів. Проголосувало 179 тисяч криворіжців.