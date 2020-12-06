Усі виборчі дільниці Кривого Рогу відкрилися вчасно

Усі 294 виборчі дільниці Кривого Рогу відкрилися вчасно. Про це повідомила речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн.

На дільницях і в місті цього дня несе службу близько тисячі правоохоронців.

Під час передвиборчої кампанії в місті відкрили 8 кримінальних проваджень через порушення на виборах.

У неділю, 6 грудня, у Кривому Розі відбувається повторне голосування на виборах міського голови.

На посаду мера балотуються кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик та кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Чинний міський голова, 71-рчний Юрій Вілкул, який працює на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров'я.

За Юрія Вілкула на виборах 25 жовтня проголосували 44,96% виборців, за Дмитра Шевчика –25,94%, за Костянтина Павлова 9,15%.