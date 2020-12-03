Новообраний мер Чернівців розповів, що робитиме зі своїм бізнесом

Новообраний мер Чернівців Роман Клічук стверджує, що він більше не є директором свого підприємства. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

«​Я вже не директор. Менеджер, котрий пропрацював зі мною 15 років, буде оперативним директором. А я, згідно з законодавством, повинен віддати активи в керування керуючій компанії. Я зараз якраз у пошуках, хто буде керувати. Чесно, я не готувався до передачі бізнесу. Тому зараз ми з юристами обговорюємо, яким чином це зробити», – сказав Клічук.

Клічук заперечив, що є «​горілчаним королем» у регіоні.

«​Місцеві вибори в Чернівцях були найбруднішими за всю історію Чернівців. Я не пригадую таких виборів. Це просто така кинута річ, що я «горілчаний король». Я не «горілчаний король» насправді. Я працюю в декількох бізнесах. Я є власником компанії «Рома», котра є дистриб’ютором не тільки алкогольних напоїв, а ще й безалкогольної групи, і кондитерської. В мене алкоголь складає приблизно 20% від того, що є в компанії. Я також працюю у продуктовому рітейлі і ресторанному бізнесі», – зазначив Клічук.

29 листопада у Чернівцях відбувся другий тур виборів мера міста. За Романа Клічука віддали голоси 59,54% виборців, а за його опонента, колишнього «регіонала» Віталія Михайлішина проголосували 37,5% виборців.