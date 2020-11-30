У другому турі виборів мера Чернівців переміг Роман Клічук

У другому турі виборів мера Чернівців переміг кандидат від партії «Єдина альтернатива», бізнесмен Роман Клічук. Про це оголосила міська виборча комісія, повідомляє «Суспільне».

За Клічука проголосували 59, 54 відсотка виборців.

Його опонент, Віталій Михайлішин, отримав 37,5 відсотка голосів.

Центральна виборча комісія повідомила, що, за інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%. У першому турі виборів, 25 жовтня, в Чернівцях проголосували 29,50% виборців.

Поліція зареєструвала 11 заяв і повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу під час другого туру виборів мера Чернівців.