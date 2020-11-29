«Опора» оцінила явку на виборах мера Чернівців у 23%

Явка виборців в перебігу другого туру виборів мера Чернівців станом на 20:00, закриття дільниць, склала 23%, повідомила у фейсбуці громадянська мережа «Опора».

Згідно з повідомленням, похибка становить 2,17%.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Чернівцях, за підсумками проведених двома компаніями екзит-полів, у другому турі виборів міського голови перемогу здобуває кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук, який випереджає іншого кандидата – від партії «Команда Михайлішина» – Віталія Михайлішина.

29 листопада у Чернівцях проходив другий тур виборів мера. Поліція повідомляла про поодинокі факти можлививх порушень.