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29 листопада 2020, Київ 22:50
Новини | Місцеві вибори в Україні

«Опора» оцінила явку на виборах мера Чернівців у 23%

Згідно з повідомленням, похибка становить 2,17% (фото ілюстративне)

Явка виборців в перебігу другого туру виборів мера Чернівців станом на 20:00, закриття дільниць, склала 23%, повідомила у фейсбуці громадянська мережа «Опора».

Згідно з повідомленням, похибка становить 2,17%.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Чернівцях, за підсумками проведених двома компаніями екзит-полів, у другому турі виборів міського голови перемогу здобуває кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук, який випереджає іншого кандидата – від партії «Команда Михайлішина» – Віталія Михайлішина.

29 листопада у Чернівцях проходив другий тур виборів мера. Поліція повідомляла про поодинокі факти можлививх порушень.

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