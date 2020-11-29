Поліція Чернівців повідомила про майже десяток можливих порушень на другому турі виборів мера

В управлінні Нацполіції у Чернівецькій області повідомили, що зареєстрували дев’ять повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства в перебігу другого туру виборів мера Чернівців, які проходять 29 листопада.

«Зокрема, у зверненнях ішлося про здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування, незаконну агітацію та ймовірну спробу підкупу виборців. Також буковинські правоохоронці зареєстрували два випадки незаконних дій з виборчими бюлетенями. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження», – йдеться в повідоменні.

Раніше сьогодні вранці на одній із дільниць члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів виборців задовго до встановлення результатів виборів.

«Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму)», – зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі.

«Інформацію по інших 7 повідомленнях, що стосувалися виборів Чернівецького міського голови, правоохоронці наразі перевіряють», – додали в поліції.

Тим часомгромадянська мережа «Опора» повідомила, що явка під час повторного голосуванні на виборах Чернівецького міського голови станом на 16:00 склала 17,54%.

29 листопада у Чернівцях відбувається другий тур виборів мера. До нього вийшли Роман Клічук від політичної партії «Єдина альтернатива» з 27,29% голосів і Віталій Михайлішин від «Команди Михайлішина» (21,33%).