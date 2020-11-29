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29 листопада 2020, Київ 13:39
Новини | Місцеві вибори в Україні

Другий тур у Чернівцях: члени однієї з ДВК підписали порожній протокол – поліція

29 листопада у Чернівцях відбувається другий тур виборів мера

Члени однієї з дільничих виборчих комісій Чернівців, де триває другий тур виборів міського голови, підписали порожні бланки протоколів про підрахунок виборців. Про це повідомляє поліція Чернівецької області 29 листопада.

За повідомленням, правоохоронці зафіксували порушення після того, як до них звернувся спостерігач громадянської мережі «Опора».

«Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК і задокументувала правопорушення», – зазначають у пресслужбі відомства.

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Зараз поліція вирішує питання про відкриття провадження за фактом фальсифікації, підробки, викрадення, пошкодження чи знищення виборчої документації. Ця кваліфікація передбачає передбачає від семи до 10 років ув’язнення з п'ятирічною забороною на певні посади та види діяльності.

29 листопада у Чернівцях відбувається другий тур виборів мера. До нього вийшли Роман Клічук від політичної партії «Єдина альтернатива» з 27,29% голосів і Віталій Михайлішин від «Команди Михайлішина» (21,33%).

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