Прем'єр Шмигаль привітав Садового з перемогою на виборах, а Зеленський – ще ні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав вже вчетверте обраного мером Львова Андрія Садового з перемогою на виборах. Про це сам Садовий розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Він учора (у середу 25 листопада – ред.) телефонував, вітав з офіційними результатами. Він же львів’янин!», – зазначив Садовий та додав, що привітань від президента Володимира Зеленського з приводу своєї перемоги не отримував.

За словами Садового, він може дозволити собі, якщо потрібно, зателефонувати прем’єру чи міністрам.

«Слава Богу, я їх всіх давно знаю», – пояснює він.

При цьому Садовий зазначає, що не відчуває з боку центральної влади на себе тиску, а тому може «нормально працювати».

Увечері 25 листопада Андрій Садовий був офіційно зареєстрований міським головою Львова. Міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів у другому турі 22 листопада. За кандидата від «Самопомочі» Андрія Садового проголосували 143 466 виборців, за представника від «Європейської солідарності» Олега Синютку – 84 277. Різниця між кандидатами – 59189 голосів.