У Львові новообрані депутати трьох із п’яти партій провели першу сесію міської ради

Депутати трьох із п’яти партій, які пройшли до ради Львівської ОТГ, 24 листопада провели першу сесію. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на ній були присутні депутати від «Європейської солідарності», «Варти», ВО «Свобода».

Депутати від партій «Самопоміч» і «Голос» у засіданні участі не взяли, заявивши, що їм не повідомили з міської ТВК про те, що запланована сесія.

Депутати трьох політичних сил склали присягу, обрали тимчасову президію. Рішення про тимчасову президію вони пояснили тим, що на сьогодні не оголошені офіційно результати виборів голови Львівської ОТГ.

«Сьогодні депутати провели першу сесію і виконали постанову ТВК. Зараз встановлюємо результати по меру, для цього дається три дні. Буде постанова по меру, оголошено про сесію і представимо мера. Ми маємо закон «Про місцеве самоврядування», який зобов’язує провести сесію у певні терміни. Ми провели її у встановлені терміни», – заявив голова Львівської ТВК Ігор Сліпецький.

Представник «Європейської солідарності» Петро Адамик пояснив позицію депутатів, чому вони провели сесію. «Голова ТВК виніс законне рішення і закликав до депутатів до праці. Нам ТВК повідомила. Робоча президія, у консультаціях із новим міським головою, напрацює порядок денний на наступну сесію, оприлюднить його і призначить сесію через 10 днів після оприлюднення», – сказав Адамик.

Тим часом, Андрій Садовий, який попередньо вчетверте обраний мером Львова, тобто нині головою Львівської ОТГ, заявив у коментарі, що міська ТВК спершу ухвалила рішення про скликання сесії 3 грудня, а в ніч виборів змінила дату на 24 листопада.

«Порушена традиція міста, бо у нас завжди на сесії першим бере слово капелан, присягу зачитує найстарший депутат міськради, є певний символізм. Фактично, від сьогодні – незрозуміла ситуація з повноваженнями міського голови. Бо сесія, яка відбулась, припиняє повноваження міського голови. Юристи вивчають це питання. Якщо мене проголосять головою,то я зобов’язаний вести сесію», – наголосив Андрій Садовий.

Перша сесія тривала кілька хвилин, депутати обрали тимчасову комісію з представників п’яти партій, яка сформує порядок денний сесії. Депутати від «Самопомочі» і «Голосу», Роман Федишин і Віталій Троць, сказали Радіо Свобода, що їм ТВК не повідомила про сесію, що вони не склали присягу і без їхнього відома їх включили у тимчасову президію.

Другий тур виборів міського голови Львова відбувся 22 листопада. За даними екзит-полів, чинний мер Андрій Садовий здобув понад 62 відсотки голосів виборців.

Садовий очолює Львів з 2006 року.