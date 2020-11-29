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29 листопада 2020, Київ 21:17
Новини | Місцеві вибори в Україні

У Чернівцях перемогу на виборах мера здобуває Роман Клічук – екзит-поли

29 листопада у Чернівцях проходив другий тур виборів мера (фото ілюстративне)

У Чернівцях, за підсумками проведених двома компаніями екзит-полів, у другому турі виборів міського голови перемогу здобуває кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук.

Як передає агенція УНІАН з посиланням на «Інститут соціології Маковецького», Клічук отримав 59,1% голосів, а кандидат від партії «Команда Михайлішина» Віталій Михайлішин – 40,9%.

Водночас, за даними соціологічної компанії InfoSapiens, Клічук здобув 61,1% голосів, а Михайлішин – 38,5%.

У першому турі Клічук мав 27,29% голосів, Михайлішин – 21,33%.

29 листопада у Чернівцях проходив другий тур виборів мера. Поліція повідомляла про поодинокі факти можлививх порушень.

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