У Чернівцях перемогу на виборах мера здобуває Роман Клічук – екзит-поли

У Чернівцях, за підсумками проведених двома компаніями екзит-полів, у другому турі виборів міського голови перемогу здобуває кандидат від політичної партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук.

Як передає агенція УНІАН з посиланням на «Інститут соціології Маковецького», Клічук отримав 59,1% голосів, а кандидат від партії «Команда Михайлішина» Віталій Михайлішин – 40,9%.

Водночас, за даними соціологічної компанії InfoSapiens, Клічук здобув 61,1% голосів, а Михайлішин – 38,5%.

У першому турі Клічук мав 27,29% голосів, Михайлішин – 21,33%.

29 листопада у Чернівцях проходив другий тур виборів мера. Поліція повідомляла про поодинокі факти можлививх порушень.