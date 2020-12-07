Кривий ріг: екзит-поли на виборах міського голови дали протилежні результати

У Кривому Росії Дніпропетровської області два екзит-поли на виборах міського голови, другий тур яких відбувся 6 грудня, дали дуже відмінні результати.

Один із них прогнозує перемогу кандидата від владної нині партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика, який, за даними цього опитування станом на 18-у годину, мав би отримати 51,7% голосів. Його суперник Костянтин Павлов від «Опозиційного блоку – За життя», за цими даними, мав би отримати 47,2%.

Оновлені дані цього опитування станом на 20-у годину прогнозують ще впевненішу перемогу Шевчика: йому віддають 52,61%, Павлову 46,05%.

Телеканал «Україна 24», який повідомив про цей екзит-пол, не навів подробиць про це опитування, згадавши спершу лише очікувану граничну похибку в 2,5%; при оновленні даних зникла і ця згадка.

Це опитування, мовиться в повідомленні, провели на замовлення фонду «Українська політика». Керівником цієї організації є політолог Кость Бондаренко.

Інший екзит-пол, навпаки, станом на 19-у годину дав Шевчикові 41,14%, натомість Павлову прогнозує перемогу з 58,86%.

Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 73%. Помилка вибірки не повинна перевищувати 2,5–3%. Екзит-пол проводився на 44 виборчих дільницях Кривого Рогу, в опитуванні за станом на 19-у годину взяли участь 14 тисяч виборців.

Це опитування провела громадська організація з Дніпра «Центр з дослідження розвитку територій».

Правдивість обох опитувань перевірити неможливо.

Сайт «Тексти» залічує фонд «Українська політика» до псевдосоціологічних організацій. «Центр з дослідження розвитку територій», як мовиться на його сайті, був створений зовсім недавно, напередодні жовтневих місцевих виборів 2020 року, про його діяльність практично нічого не відомо.

У Кривому Розі 6 грудня відбулося повторне голосування (яке неформально називають другим туром виборів) на виборах міського голови. На посаду міського голови балотувалися кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик і кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

За підрахунками громадянської мережі «Опора», явка на голосування станом на 20-у годину склала 34,60% (похибка – 1,40%).

Чинний міський голова, 71-річний Юрій Вілкул, який перебуває на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Але 17 листопада він заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров’я.

За Юрія Вілкула на виборах 25 жовтня проголосували 44,96% виборців, за Дмитра Шевчика – 25,94%, за Костянтина Павлова – 9,15%.