Другий тур виборів мера Кривого Рогу призначили на 6 грудня, змагатимуться висуванці ОПЗЖ та «Слуги народу»

Другий тур виборів міського голови Кривого Рогу призначили на 6 грудня. Відповідне рішення ухвалила Криворізька міська ТВК у вівторок, 17 листопада.

З огляду на результати виборів у першому турі та на заяву чинного міського голови Юрія Вілкула про відмову балотуватися через стан здоров’я, за рішенням ТВК, у бюлетень для голосування будуть включені двоє кандидатів – топ-менеджер одного з промислових підприємств Дмитро Шевчик («Слуга народу») та радник міського голови Костянтин Павлов («Опозиційна платформа – За життя»).

За підсумками голосування в першому турі, Шевчик і Павлов посіли друге та третє місця (45 213 або 25,94% і 15 941 або 9,15% голосів виборців відповідно) після Юрія Вілкула, який балотувався від Блоку Вілкула «Українська перспектива» і здобув 80 655 голосів виборців (46,27%).