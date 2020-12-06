Через порушення на виборах у Кривому Розі поліція відкрила два провадження

Через порушення на виборах у Кривому Розі поліція відкрила два кримінальні провадження, повідомила речниця поліції міста Оксана Лєсонєн.

Обидва провадження відкрили за статтею 158-3 (фальсифікація або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

Перша справа відкрита щодо голосування недієздатної особи на дільниці Тернівського району, друга – виявлення бюлетенів за межами виборчої дільниці в Інгулецькому районі.

Раніше координатор Громадянської мережі «Опора» в області Вадим Головченко розповів про подробиці цієї справи: у туалеті однієї зі шкіл, у якій працювала виборча дільниця, техперсонал виявив два заповнені бюлетені.

Окрім того, поліцейські Кривого Рогу склали два адмінпротоколи – через пошкодження бюлетенів.

Загалом зареєстрували 30 заяв про порушення, решту наразі перевіряють.

За даними поліції, всі дільниці закрилися вчасно.

Разом із тим координатор Громадянської мережі «Опора» в області Вадим Головченко на брифінгу розповів про основні порушення, виявлені на виборах. Як заявили в мережі, вони виявили понад 90 таких порушень. Серед них – недопуск спостерігачів на дільницю, видача бюлетеня за закордонним паспортом або без наявності фізичного паспорта громадянина України, лише за наявності застосунку «Дія», видача бюлетенів одним членом комісії замість двох, а також порушення таємниці голосування – демонстрування бюлетенів, голосування удвох або голосування поза кабінкою.

Він також повідомив, що спостерігачі фіксували спроби фотографування бюлетенів на дільницях і спроби виборців сфотографуватися на дільниці для участі в розіграші.

«Виборці, які робили «селфі», хотіли виграти мобільний телефон iPhone. Був анонс в інстаграмі. Ми ще не знаємо, чи буде цей розіграш», – сказав Вадим Головченко.

У неділю, 6 грудня, у Кривому Розі відбулося повторне голосування (яке неформально називають другим туром виборів) на виборах міського голови. На посаду міського голови балотуються кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик і кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Чинний міський голова, 71-річний Юрій Вілкул, який на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Але 17 листопада він заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров’я.

За Юрія Вілкула на виборах 25 жовтня проголосували 44,96% виборців, за Дмитра Шевчика – 25,94%, за Костянтина Павлова – 9,15%.