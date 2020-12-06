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06 грудня 2020, Київ 16:40
Новини | Політика

Явка на виборах у Кривому Розі становить 18,4% – ЦВК

6 грудня в Кривому Розі відбувається другий тур виборів мера

Явка на виборах мера Кривого Рогу становить 18,4%, повідомила Центральна виборча комісія.

Дані наведені станом на 13:00.

6 грудня в Кривому Розі відбувається другий тур виборів мера.

На посаду мера балотуються кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик та кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Чинний міський голова, 71-рчний Юрій Вілкул, який працює на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що знявся з другого туру виборів через стан здоров'я.

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