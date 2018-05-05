У Кривому Розі вимагали безпечного громадського транспорту після ДТП з маршруткою

У Кривому Розі під стінами міськради жителі провели акцію «Доїхати живим». Вона була пов’язана з дорожньо-транспортною пригодою, яка сталось 17 квітня. В ній узяло участь понад двісті людей.

Учасники заходу, ініційованого Криворізькою міською організацією партії «Сила людей», вимагали від влади розв’язання проблем із безпекою громадського транспорту в місті.

За словами учасників акції, після ДТП 17 квітня в місті зростає занепокоєння щодо ситуації з безпекою перевезень. Відомо, що маршрутка, в якій загинули 11 криворіжців, була переповнена, пасажири їхали стоячи, а кількість місць не відповідала нормам.

Учасники зауважували, що загалом із початку 2018 року в місті сталось понад 10 ДТП з маршрутками, в яких постраждало близько півсотні людей. Вони також вимагали від міської влади розірвати договори з приватними перевізниками, на маршрутах яких є порушення, закупити 50 нових тролейбусів і 100 нових автобусів для міста, модернізувати міський електротранспорт, поступово замінити маршрутки автобусами великої місткості та тролейбусами, а також змінити керівництво транспортного відділу міськради та підприємств комунального транспорту.

«Порахуймо, скільки коштує громадський транспорт у Кривому Розі. 525 тисяч виборців, людей, старших за 18 років. Кожен здійснює як мінімум 2 поїздки на день. Якщо помножити на 365 днів і на 6 гривень, які коштує поїздка, вийде понад 2 мільярди гривень. Це отой «пиріг», який ми заважаємо їм з’їсти», – заявляли учасники акції.

Під зверненням із основними вимогами до міської влади поставили свої підписи близько 200 людей. Учасники також звернулись до міської прокуратури з вимогою провести розслідування щодо невідповідності маршрутного таксі, в якому 17 квітня загинули люди, технічним нормам і загалом перевірити дотримання процедури проведення конкурсу перевізників у місті.

До мітингувальників вийшов секретар міської ради Сергій Маляренко, але від коментарів щодо ситуації з транспортом і вимог учасників відмовився.

«Як секретар міської ради я виніс папери, з яких видно роботу депутатів «Сили людей» із самого початку скликання, і з того питання, з якого ви зібрались, також», – сказав він.

Раніше, одразу після ДТП з загиблими, у мерії Кривого Рогу заявляли, що маршрутне таксі рухалося без перевищення швидкості, а сам транспортний засіб відповідав технічним нормам.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави. 5 травня він помер у СІЗО.