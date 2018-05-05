Підозрюваний у ДТП в Кривому Розі помер у СІЗО, попередньо, від поліорганної недостатності – Мін’юст

67-річний водій легковика Mazda, підозрюваний в скоєнні ДТП з 11 жертвами в Кривому Розі, помер від поліорганної недостатності, повідомили Радіо Свобода в Південно-східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України.

За інформацією з відомства, це – попередній діагноз. Остаточну причину встановлять експерти.

У відомстві підтвердили, що чоловік помер у слідчому ізоляторі.

Водночас в обласному управлінні поліції поінформували, що кримінальне провадження за фактом ДТП через смерть основного підозрюваного не закрите, досудове розслідування продовжується. Тіло підозрюваного направили на судово-медичну експертизу.

Наразі в лікарні Кривого Рогу залишається восьмеро постраждалих у ДТП 17 квітня, один із них – у вкрай тяжкому стані.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави. За повідомленнями місцевих ЗМІ, підозрюваний мав тяжке захворювання.