У Кривому Розі помер водій легковика, підозрюваний у скоєнні ДТП з 11 жертвами

У Кривому Розі 5 травня помер водій легковика Mazda, підозрюваний в скоєнні ДТП з 11 жертвами. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькій поліції.

Поліція не уточнює, де саме помер підозрюваний: у слідчому ізоляторі чи в лікарні. Не повідомляють поки що і причин смерті.

3 травня стало відомо, що водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП, перевели з лікарні до СІЗО. Через погане самопочуття до того він перебував у лікарні під наглядом конвою. За рішенням суду, він мав перебувати під вартою упродовж двох місяців.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави.