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20 Квітень 2018, Київ 19:20
Новини | Події

ДТП у Кривому Розі: водія легковика взяли під варту на 60 днів

На місці ДТП у Кривому Розі, 17 квітня 2018 року

Суд обрав запобіжний захід водієві легковика, якого підозрюють в спричиненні ДТП з дев’ятьма загиблими в Кривому Розі, – 60 днів утримання під вартою без права внесення застави. Відповідне рішення 20 квітня ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра.

Засідання суду кілька разів переносили через погіршення стану здоров’я підозрюваного.

Прокуратура наполягала на взятті підозрюваного під варту через низку ризиків, зокрема, ймовірний вплив на потерпілих і свідків і можливе переховування від органів слідства.

ДТП у Кривому Розі: відео з місця аварії (відео)
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ДТП у Кривому Розі: відео з місця аварії (відео)

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Засідання в Бабушкінському райсуді Дніпра відбувалося у режимі відеоконференції з Саксаганським райсудом Кривого Рогу, куди доправили підозрюваного.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебував під конвоєм.

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