У Кривому Розі водія, підозрюваного у скоєнні ДТП з 11 загиблими, перевели з лікарні в СІЗО

У Кривому Розі водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП, де загинули 11 людей, перевели з лікарні до СІЗО. Про це Радіо Свобода 3 травня повідомили в Криворізькому відділенні поліції.

За даними поліції, через погане самопочуття досі він перебував у лікарні під наглядом конвою. Тепер медики дозволили перевести чоловіка до слідчого ізолятора.

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За рішенням суду, він перебуватиме під вартою упродовж двох місяців.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебував під конвоєм. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави.