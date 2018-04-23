ДТП у Кривому Розі: кількість пасажирів у маршрутці перевищувала норму

Кількість пасажирів у маршрутному таксі, у якому в Кривому Розі через ДТП загинули дев’ять людей, не відповідала заявленій у техпаспорті, повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий 23 квітня.

За його словами, у салоні маршрутки перебували 26 людей разом з водієм. Згідно з техпаспортом, транспортний засіб розрахований на 20 осіб плюс п'ять пасажирів, що можуть стояти. Тобто перевищення норми перевезення пасажирів складало одну особу.

«Питання залишається відкритим. Маршрутка належить «Севертранс», приватному підприємству, зареєстрованому в Одесі. У Кривому Розі є представництво. Їм вручений запит з метою отримання пояснень. На цей момент поки відповіді немає», – сказав слідчий. Він також повідомив, що в подальшому підніматиметься питання про позбавлення підприємства ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Як повідомив слідчий, особи усіх пасажирів маршрутки встановлені. Маршрутка рухалась зі швидкістю 46 кілометрів за годину.

Він також поінформував, що за кермом «Мазди» перебував 67-річний громадянин, це підтверджують відеозйомки з камер спостереження. Його син перебував на пасажирському сидінні.

За даними слідчого, справа може бути передана до суду приблизно за чотири місяці.

Читайте також: Дорожня трагедія в Кривому Розі: хто винен?

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебував під конвоєм. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави.