ДТП у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 11

Кількість загиблих у ДТП у Кривому Розі зросла до 11 людей.

Як підтвердили Радіо Свобода у поліції, у 2 міській лікарні Кривого Рогу помер 50-річний працівник Північного гірничо-збагачувального комбінату.

Після ДТП він перебував у відділенні реанімації.

За даними лікарні, у реанімації залишається у важкому стані ще один постраждалий в ДТП.

Станом на 25 квітня повідомлялося про 10 загиблих внаслідок ДТП.

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ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебував під конвоєм. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави.