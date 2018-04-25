ДТП у Кривому Розі: поліція повідомила про ще одного загиблого

Кількість загиблих у ДТП у Кривому Розі зросла до 10, повідомила поліція Дніпропетровської області. У медичній установі помер чоловік 1959 року народження.

За словами правоохоронців, у лікарні залишаються ще 13 постраждалих.

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ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебував під конвоєм. 20 квітня суд арештував його на 60 днів без права внесення застави.