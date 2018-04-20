ДТП у Кривому Розі: судове засідання у справі буде частково закритим

Судове засідання у кримінальному провадженні проти водія легковика, якого підозрюють в спричиненні ДТП з дев’ятьма загиблими в Кривому Розі, буде частково закритим. Таке рішення 20 квітня ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання адвоката підозрюваного про закритість процесу, мотивуючи це тим, що діагноз підозрюваного є лікарською таємницею.

Суддя ухвалив рішення про закритий режим тієї частини судового засідання, де буде йтися про стан здоров’я підозрюваного.

Суд також дозволив представникам ЗМІ бути присутніми в залі, робити нотатки і вести запис з допомогою портативних пристроїв, але заборонив онлайн-трансляції.

Це рішення стосується також тих представників ЗМІ, які перебувають у залі засідань Саксаганського райсуду Кривого Рогу.

Засідання в Бабушкінському райсуді Дніпра 20 квітня проходить у режимі відеоконференції з Саксаганським райсудом Кривого Рогу, куди доправили підозрюваного. Планується, що на цьому засіданні суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей». Водієві легковика оголосили підозру. У лікарні він перебуває під конвоєм.