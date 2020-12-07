На виборах мера Кривого Рогу висуванець ОПЗЖ переміг кандидата від «Слуги народу»

На виборах міського голови Кривого Рогу в другому турі переміг висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», радник мера Костянтин Павлов. Результати виборів міська ТВК оголосила увечері 7 грудня.

За оприлюдненими даними, за Костянтина Павлова проголосувало 56,97% виборців.

Висуванець партії «Слуга народу», керівник гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик здобув 40% голосів.

4,3 тисячі бюлетенів визнані зіпсованими. Усього в голосуванні взяли участь 171 тисяча виборців.

У неділю, 6 грудня, у Кривому Розі провели повторне голосування на виборах міського голови. За посаду змагалися кандидат від партії «Слуга народу», гендиректор одного з промислових підприємств Дмитро Шевчик і кандидат від «Опозиційної платформи – За життя», радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Останній отримав шанс на другий тур завдяки відмові балотуватися чинного мера Юрія Вілкула, який керував містом понад 10 років.