Головне на ранок: смерть мера Кривого Рогу, таліби в столиці Афганістану, лист Блінкена політв’язню

Міський голова Кривого Рогу знайдений застреленим, поліція почала провадження

Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим на веранді власного будинку. Президент України Володимир Зеленський, який родом із Кривого Року, заявив, що планує в понеділок заслухати доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу і триматиме цю справу «під особистим контролем».

Українські рятувальники повернулися після гасіння пожеж у Туреччині – МВС

Українські рятувальники 15 серпня на двох літаках Державної служби з надзвичайних ситуацій повернулися після гасіння пожеж у Туреччині, повідомило у фейсбуці Міністерство внутрішніх справ. 30 липня співробітники ДСНС відлетіли до Туреччини допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли в Анталії та поширилися на територію інших кількох турецьких провінцій.

Афганістан: таліби вже контролюють столицю Кабул

Бойовики афганського ісламістського фундаменталістського руху «Талібан», які протистоять міжнародно визнаній і підтримуваній владі країни, за повідомленнями, вже контролюють президентський палац у столиці Кабулі після втечі президента Ашрафа Гані. Арабський телеканал «Аль-Джазіра» вів пряму трансляцію з палацу, з якої випливало, що за головним столом для зустрічей перебували чільні керівники талібів в оточенні важко озброєних бойовиків. Президент Афганістану Ашраф Гані, як підтвердили Радіо Свобода джерела в його колишньому уряді, втік до столиці сусіднього Таджикистану Душанбе.

Землетрус на Гаїті: число жертв перевищило 700

Число загиблих унаслідок землетрусу на Гаїті, що стався 14 серпня, яких виявили на цей час, склало вже 724 людини, ще не менш ніж 2 тисяч 800 осіб травмовані, повідомила служба цивільної оборони цієї карибської острівної країни. Більшість людей загинула на півдні Гаїті. Рятувальники і пересічні громадяни змогли врятувати живими багато людей із руїн будинків, готелів чи церков. Прем’єр-міністр країни Арієль Анрі оголосив надзвичайний стан у всій країні терміном на один місяць.

Ентоні Блінкен Олексію Бессарабову: «Сполучені Штати не забули про вас»

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав відповідь на травневий лист-звернення до нього політичного в’язня Кремля, севастопольського журналіста Олексія Бессарабова, засудженого у сфальшованій ФСБ Росії «справі диверсантів» до 14 років колонії суворого режиму. Держсекретар США запевнив Бессарабова та інших українців – політичних бранців Кремля, що «Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян». За його словами, США «продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, аби Ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні».