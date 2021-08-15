Українські рятувальники повернулися після гасіння пожеж у Туреччині – МВС

Українські рятувальники 15 серпня на двох літаках Державної служби з надзвичайних ситуацій повернулися після гасіння пожеж у Туреччині, повідомляє у фейсбуці Міністерство внутрішніх справ.

«Прикордонники Одеського загону на аеродромі «Шкільний» в пріоритетному порядку оформили два повітряні судна ДСНС... Для пришвидшення паспортного контролю оформлення прикордонники здійснили поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць», – ідеться в повідомленні.

30 липня співробітники ДСНС відлетіли до Туреччини допомагати гасити масштабні лісові пожежі, осередки яких виникли в Анталії та поширилися на територію інших кількох турецьких провінцій.