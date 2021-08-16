За добу в Україні виявили 417 хворих на COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 417 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 31 дитина та 10 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу, за даними МОЗ, госпіталізували 433 людини, 248 – одужали, 14 – померли.

Протягом доби зробили тестувань: методом ПЛР – 10 238, ІФА – 1551, експрес-тестами – 7282.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (59), Донецькій (78), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 269 – померли.