Минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 15 серпня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Обстріли зафіксували поблизу Світлодарська, Золотого-4, Катеринівки.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, запевнили у штабі.

Від початку поточної доби порушень режиму тиші не зафіксовано.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.