Зведення з фронту: тим часом без порушень

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що з початку доби і станом на 17-у годину порушень режиму припинення вогню з боку противника не зафіксовано.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню», – мовиться в повідомленні.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що як елемент російських гібридних сил захопило частини Луганської області і визнане в Україні терористичними, заявили про один обстріл його позицій за цей час із боку українських військових, але доказів не навели.

В аналогічному угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області, своїх заяв про становище на фронті за день не робили.

Обидва угруповання також також нічого не згадали про свої можливі втрати.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, за рідкісними винятками практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, які навели в українській делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, за час дії цього перемир’я і станом на 27 липня загинули 45 українських військовослужбовців, 163 зазнали поранень. Відтоді загинули ще двоє військових, шестеро зазнали поранень чи бойових травмувань – разом мало б бути 47 загиблих і 169 поранених.

За повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, на цей час унаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 50 українських військовослужбовців, іще принаймні майже 165 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомляли, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів іще чотирнадцятеро військових загинули і 59 були поранені чи зазнали бойових травмувань, тобто нинішній баланс мав би складати 48 загиблих і 166 поранених). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.