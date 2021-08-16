Ентоні Блінкен Олексію Бессарабову: «Сполучені Штати не забули про вас»

Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав відповідь на травневий лист-звернення до нього політичного в’язня Кремля, севастопольського журналіста Олексія Бессарабова, засудженого у сфальшованій ФСБ Росії «справі диверсантів» до 14 років колонії суворого режиму. З дозволу рідних Бессарабова Радіо Свобода публікує окремі уривки з цього листа.

Держсекретар США запевнив Бессарабова та інших українців – політичних бранців Кремля, що «Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян».

«Політично мотивовані переслідування мешканців Криму через їхню політичну позицію, етнічне походження чи релігійні погляди є абсолютно неприйнятними», – йдеться в листі.

Насамкінець Блінкен наголосив: «Знайте, що Сполучені Штати продовжуватимуть закликати Росію звільнити усіх українських політв’язнів, яких вона незаконно утримує, аби Ви та інші політв’язні знову повернулися на свободу, возз’єдналися зі своїми близькими та продовжили життя в суверенній демократичній Україні».

У травні, напередодні візиту державного секретаря США до Києва, Олексій Бессарабов звернувся до нього з відкритим листом, у якому йшлося про випадання з міжнародного порядку денного питання звільнення українців, позбавлених свободи за політичними мотивами на окупованому Кримському півострові та в Росії. Бессарабов пропонував, щоби будь-яким перемовинам з Кремлем передував обмін «усіх на всіх».

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Блінкен вже під час візиту в Україну реагував на лист Олексія Бессарабова у своєму інтерв’ю журналістці «Радіо Свобода» Олені Ремовській.

Тим часом, Петро Дудка, рідний брат іншого фігуранта «справи диверсантів» Володимира Дудки, якого утримують в колонії суворого режиму також за 14-річним вироком окупаційного суду в Севастополі, звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою «взяти під свій особистий контроль не тільки питання визволення полонених ОРДЛО, а й питання визволення політичних бранців Кремля». У листі до Зеленського він просить «піднімати це питання на найвищому рівні, міжнародних майданчиках та включити до порядку денного «Кримської платформи», обговорити його на прийдешній зустрічі з президентом США та запросити в цьому підтримки президента та Конгресу США. Також заручитися підтримкою лідерів провідних держав світу для вирішення цього питання».

Третій фігурант «справи диверсантів» Дмитро Штибліков, 5-річний термін ув’язнення якого мав завершуватися цьогоріч, перебуває в СІЗО Лефортово в очікуванні суду у новій справі. Йому інкримінують звинувачення за статтею Кримінального кодексу РФ про державну зраду, за якою Штиблікову загрожує новий термін від 12 до 20 років ув’язнення. Суд має розпочатися у вересні.

На саміті «Кримської платформи» 23 серпня питання звільнення політичних бранців Кремля буде в полі уваги, що засвідчив установчий форум її Експертної мережі.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.