Український консул відвідав у колонії в Росії фігуранта «справи українських диверсантів» Бессарабова

Виконувач обов’язків генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав засудженого у «справі українських диверсантів» Олексія Бессарабова, який відбуває покарання в колонії №1 Ставропольського краю Росії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. За словами Малишевського, побачення проходило на «загальних підставах», а розмовляти з Бессарабовим довелося через скло та під наглядом співробітника слідчого ізолятора, який фіксував те, що відбувається на відеокамеру.

«Говорили через скло по телефону, зазвичай же консул «наживо» сидить поруч зі співрозмовником, з рукостисканням. В таких умовах важче «вловити» його настрій і психологічний стан, особливо, коли перша зустріч і людина може не знати, хто це насправді – консул чи ні», – сказав Малишевський.

Консул зазначив, що Бессарабов «відповідав щиро і зустрічі був радий».

«Усміхався і жваво реагував на мою інформацію щодо політики, новин про обмін або новин про інших в’язнів», – сказав Малишевський.

За словами українського консула, Олексій Бессарабов в колонії спілкується з іншими політв’язнями, кримськими татарами Рустемом Абільтаровим і Зеврі Абсеітовим.

«У них там вже «загін політичних в’язнів». Дивиться телевізор, в бібліотеці ще не був, потроху освоюється, харчування стерпне. Передавав теплий привіт Теймуру Абдулаєву, з яким сидів два роки в Сімферопольському СІЗО, 17 січня я передав цей привіт в Таганрог, де відвідав Теймура в СІЗО. Рідним Олексій попросив передати, що у нього все нормально», – розповів Малишевський.

До цього Малишевський відвідав засудженого у «справі українських диверсантів» севастопольця Володимира Дудку в колонії №11 Ставропольського краю Росії.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в «підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називають їх провокацією російських спецслужб.