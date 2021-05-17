Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
17 травня 2021, Київ 16:02
Новини | Суспільство

Рідні ув’язнених в Росії, ОРДЛО та в Криму українців виступлять у Конгресі США – Матвійчук

За словами правозахисниці, протягом п’яти днів делегатки провели понад 40 зустрічей із американськими політиками та експертами

Делегація з представниць українського громадського сектору в Сполучених Штатах обговорила тему переслідування кримських татар та українців у окупованому Криму із американськими урядовцями та сенаторами, повідомила членкиня делегації координаторка «Євромайдан SOS» Олександра Матвійчук 17 травня.

За словами правозахисниці, протягом п’яти днів делегатки провели понад 40 зустрічей із представниками Державного Департаменту, Ради національної безпеки, Сенату, аналітичних центрів.

Матвійчук зазначила, що цього тижня Сенатр США розглядатиме Акт про невизнання анексії Криму Росією. Крім того, українські активістки порушили питання арешту журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, переслідування кримської адвокатки Лілії Гемеджи, звільнення політичних в’язнів.

«Але головне, що везе наша делегація, це домовленість про організацію слухань про заручників Кремля. Важливо, що рідні незаконно ув’язнених в Росії та окупованих Криму і Донбасі зможуть виступити у самому Конгресі США», – пише Матвійчук.

Судячи з дописів Матвійчук та виконавчої директорки «Центру протидії корупції» Дар’ї Каленюк, до делегації увійшли, окрім них, виконавча директорка Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко, координаторка політичних програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська, виконавча директорка Інституту масової інформації Ольга Романюк та екснародна депутатка Ганна Гопко.

Читайте також: Кримський «в’язень Кремля» Бессарабов звернувся до держсекретаря США Блінкена: «Ми майже забуті»

У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG