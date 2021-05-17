Рідні ув’язнених в Росії, ОРДЛО та в Криму українців виступлять у Конгресі США – Матвійчук

Делегація з представниць українського громадського сектору в Сполучених Штатах обговорила тему переслідування кримських татар та українців у окупованому Криму із американськими урядовцями та сенаторами, повідомила членкиня делегації координаторка «Євромайдан SOS» Олександра Матвійчук 17 травня.

За словами правозахисниці, протягом п’яти днів делегатки провели понад 40 зустрічей із представниками Державного Департаменту, Ради національної безпеки, Сенату, аналітичних центрів.

Матвійчук зазначила, що цього тижня Сенатр США розглядатиме Акт про невизнання анексії Криму Росією. Крім того, українські активістки порушили питання арешту журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, переслідування кримської адвокатки Лілії Гемеджи, звільнення політичних в’язнів.

«Але головне, що везе наша делегація, це домовленість про організацію слухань про заручників Кремля. Важливо, що рідні незаконно ув’язнених в Росії та окупованих Криму і Донбасі зможуть виступити у самому Конгресі США», – пише Матвійчук.

Судячи з дописів Матвійчук та виконавчої директорки «Центру протидії корупції» Дар’ї Каленюк, до делегації увійшли, окрім них, виконавча директорка Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко, координаторка політичних програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська, виконавча директорка Інституту масової інформації Ольга Романюк та екснародна депутатка Ганна Гопко.

Читайте також: Кримський «в’язень Кремля» Бессарабов звернувся до держсекретаря США Блінкена: «Ми майже забуті»

У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.