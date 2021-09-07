Основними версіями загибелі мера Кривого Рогу є самогубство чи доведення до самогубства – поліція

У Національній поліції України заявляють, що основними версіями загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова вважають самогубство чи доведення до самогубства.

Слідчі дії виключили версію навмисного вбивства або інсценування самогубства, повідомив 7 вересня заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Микола Батюк.

«На сьогодні Головне слідче управління розглядає основними версіями самогубство, вчинене з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям Павлова і його перебуванням на посаді мера. Також не відкидається версія доведення до самогубства за тими самими мотивами», – сказав Батюк.

За його словами, слідчі провели експертизи, згідно з результатами яких, смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням серця, легень і ребер, постріл був здійснений із близької відстані. Експертиза не встановила наявності в крові Павлова алкогольних або наркотичних речовин.

Батюк додав, що у кримінальному провадження за фактом загибелі Павлова допитали понад 180 людей – друзів, родичів, колег по роботі.

У Нацполіції додали, що 7 вересня в Кривому Розі відбулися обшуки в рамках вивчення версій смерті, в осіб, «які можуть володіти інформацією про мотиви» вчинення Павловим самогубства або ж про доведення його до самогубства.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 7 вересня поліція провела обшуки вдома у в.о. міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, двох його заступників Олександра Катриченка і Євгена Удода та депутатки міської ради Вікторії Третяк. Як розповіла Радіо Свобода Вікторія Третяк, обшук у її квартирі тривав понад шість годин. Увесь цей час, каже вона, на подвір’ї перед будинком чергували спецпризначенці.

15 серпня тіло Павлова з вогнепальним пораненням виявили на веранді власного будинку. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».

За повідомленнями, це стандартна практика: коли причина смерті спочатку невідома, провадження відкривають за підозрою в убивстві.

На виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року Костянтин Павлов, на той час радник давнього міського голови Юрія Вілкула, переміг висуванця «Слуги народу».

Іще як народний депутат Павлов був одним із 36 депутатів Верховної Ради України, які в січні 2018 року голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.