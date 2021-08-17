«Лежав поруч з відчиненими дверима, весь у крові. Поруч зброя». Як загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов

Поліція України вивчає три основні версії смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Також силовики не виключають ще одну версію загибелі чиновника – доведення до самогубства. Павлова знайшли мертвим у неділю з вогнепальним пораненням грудної клітини. Мер Кривого Рогу був членом проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя», соратники впевнені, що його смерть – політичне вбивство, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Тіло Павлова знайшли на порозі заміського будинку мера. Поруч лежала зброя.

«Я побачив, що він лежить, поруч відчинені двері, в домашньому одязі. Весь у крові. Поруч лежала зброя, – розповідає радник Павлова Андрій Гальченко. – Швидше за все, він йшов відчиняти комусь і коли відчинив, стався постріл».

Костянтин Павлов був багаторічним прихильником «Партії регіонів» – проросійської опозиційної партії, створеної колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем, коли він ще тільки приходив до влади. У розпал подій Майдану в центрі Києва в 2014 році політик разом з іншими «регіоналами» проголосував за пакет законів, які значно обмежували право людей на мирний протест. Потім він перейшов у проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя», співголовою якої є Віктор Медведчук, куди увійшла частина колишніх соратників Януковича.

Рік тому, на місцевих виборах 2020 року, Павлов виграв у другому турі у кандидата від партії Зеленського і став мером міста. Соратники загиблого уже звинуватили в тому, що сталося, владу і назвали смерть Павлова «політичним вбивством».

«Його перемога на виборах мера Кривого Рогу стала холодним душем і для президента Зеленського, для якого це місто є батьківщиною, і для Ріната Ахметова, так як в цьому місті зосереджені його бізнес-інтереси, – підкреслюється в зверненні «Опозиційної платформи – За життя» на сайті партії. – Вбивство Костянтина Павлова «Опозиційна платформа – За життя» сприймає як черговий терористичний акт проти нашої партії, здійснений зі схвалення і в умовах повної безкарності».

У 2016 році в Україні був убитий Володимир Живага, мер Старобільська, міста в Луганській області – прямо у дворі міськвиконкому. Він також входив до проросійської партії «Український вибір».

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого і заявив, що взяв розслідування справи про смерть мера Кривого Рогу під особистий контроль.

Поліція заявила, що розглядає три основні версії загибелі Костянтина Павлова.

«Це: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю», – пояснив Анатолій Щадило, начальник управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Телеграм-канал Reporter.ua оприлюднив відео з нібито камер спостереження всередині і зовні будинку мера Кривого Рогу. На записі видно, як чоловік, імовірно, Павлов, перебуває в кімнаті один. Він йде до дверей, зупиняється поруч з дверима, а потім падає на ганок будинку.

«Питання з вбивством мера Павлова відходить на другий план. На записі чітко видно, що покійний перебуває вдома один. Він ходить по коридору з карабіном в руках, багато курить, з кимось переписується по телефону, – пишуть автори каналу. – Довго сидить, потім приставляє зброю до тулуба і стріляє (в цей момент кішка відскакує). Після цього проходить близько 10 метрів і вивалюється з вхідних дверей».

Як це відео потрапило в мережу, в українській поліції, за їхніми словами, не знають. Коментувати відео силовики відмовляються і кажуть, що слідчі ще вивчають матеріали з камер спостереження.

«Щодо камер відеоспостереження: так, підтверджую, що в будинку ведеться відеоспостереження і всередині, і зовні. Зараз, в цей момент це відео проглядається, – заявив Олег Сліпчук, керівник слідчого управління Нацполіції в Дніпропетровській області. – Те відео, яке розміщене в соцмережах, ми не будемо коментувати лише з тієї причини, що ми не знаємо, як воно потрапило в інтернет».

У поліції кажуть, що сторонніх людей на відео з камер спостереження слідчі не бачили. За даними правоохоронців, Павлов був власником мисливської та травматичної зброї.