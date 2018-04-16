Чоловіка засудили довічно в справі про вбивство мера Старобільська – прокуратура

Чоловіка засудили до довічного ув’язнення за обвинуваченням у вбивстві мера Старобільська Луганської області Володимира Живаги, повідомила прокуратура регіону.

У відомстві нагадали, що суд першої інстанції визнав винними у вбивстві двох чоловіків, їм призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

«Суд апеляційної інстанції переглянув рішення Старобільського районного суду та частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора, ухваливши новий вирок, яким одного зі вбивць мера наразі засуджено до найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі. Стосовно другого учасника злочинної групи вирок суду залишено без змін», – розповіли в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що кримінальне провадження стосовно організатора вбивства виділили в окрему справу, його оголосили в розшук.

Володимир Живага, кандидат від партії «Наш край», став мером Старобільська Луганської області на місцевих виборах 2015 року. Його застрелили 22 лютого 2016 року.