Прокуратура: 2 жителів Луганщини засудили до 15 років тюрми через вбивство мера Старобільська

Прокуратура Луганської області повідомляє про засудження до 15 років ув’язнення двох жителів регіону за звинуваченням в убивстві міського голови Старобільська Володимира Живаги.

«Розслідуванням встановлено, що двоє мешканців Луганщини, будучи членами організованої злочинної групи, перебуваючи на території подвір’я Старобільської міської ради і виконуючи замовлення на вбивство, застрелили вказаного посадовця. Призначення засудженим покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років відбулося за принципової позиції прокурора у кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, кримінальне провадження стосовно організатора умисного вбивства виділили в окреме провадження, його оголосили у розшук.

У лютому 2016 року тіло мера Старобільська знайшли із вогнепальними пораненнями голови на території Старобільської міської ради.

Володимир Живага, кандидат від партії «Наш край», став мером Старобільська Луганської області на місцевих виборах 2015 року.