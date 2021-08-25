Кривий Ріг: секретарем міської ради, який буде виконувати повноваження мера, обрали Вілкула

У Кривому Розі на сесії міськради секретарем міської ради обрали Юрія Вілкула, який буде виконувати обов’язки мера міста до нових виборів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За проголосували 32 депутати, у сесійній залі був 51 депутат (всього в раді – 54).

Фракція партії «Слуга народу» в голосуванні участі не брала.

Виборам нового секретаря міськради передувала відставка Олександра Котляра, про яку він заявив у середу вранці. Він мав виконувати обов’язки міського голови після смерті мера Костянтина Павлова, якого 15 серпня знайшли мертвим у своєму будинку.

6 грудня 2020 року у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу переміг висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97 відсотка виборців. Йому програв висуванець партії «Слуга народу», керівник гірничо-збагачувального комбінату Дмитро Шевчик (40 відсотків голосів).

Раніше мер Юрій Вілкул, який керував містом понад 10 років, відмовився брати участь у другому турі виборів, пославшись на стан здоров’я.