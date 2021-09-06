Монастирський про смерть мера Кривого Рога: «Попередньо можемо говорити про самогубство»

Попередньою версією загибелі міського голови Кривого Рога Костянтина Павлова слідство вважає самогубство, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Про це він сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і було виявлено серйозні зловживання…Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер», – сказав Монастирський.

Міністр додав, що тиск на слідство не чиниться.

«Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, хоч би як хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це», – зазначив Монастирський.

В поліції Дніпропетровської області поки відмовилися давати коментарі з цього приводу.

15 серпня тіло Павлова з вогнепальним пораненням виявили на веранді власного будинку. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».

За повідомленнями, це стандартна практика: коли причина смерті спочатку невідома, провадження відкривають за підозрою в убивстві.

На виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року Костянтин Павлов, на той час радник давнього міського голови Юрія Вілкула, переміг висуванця «Слуги народу».

Іще як народний депутат Павлов був одним із 36 депутатів Верховної Ради України, які в січні 2018 року голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької й Луганської областей.