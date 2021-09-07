Поліція провела обшуки у низки посадовців Кривого Рогу через смерть мера

7 вересня поліція провела обшуки вдома у виконувача обов’язків міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, двох його заступників Олександра Катриченка і Євгена Удода та депутатки міської ради від політичної сили Вілкула Вікторії Третяк, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Як розповіла Радіо Свобода Вікторія Третяк, обшук у її квартирі тривав понад шість годин. Увесь цей час, каже вона, на подвір’ї перед будинком чергували спецпризначенці.

«Мені показали шість ухвал Печерського райсуду Києва. Сказали, що якщо я їх не пущу, спецпідрозділ буде вибивати двері, виламувати решітку. Ми їх пустили. Вони дивилися кожен папірець, кожну одежину, все. Кіберполіція скопіювала інформацію з ноутбука, телефонів, флешок і так далі. Нічого суттєвого не знайшли. Вважаю це тиском на мене і мою сім’ю за мою позицію і дії щодо чесного, об’єктивного розслідування загибелі міського голови Костянтина Павлова», – заявила Третяк.

Вона додала, що не вірить у версію самогубства Павлова.

Читайте також: Монастирський про смерть мера Кривого Рога: «Попередньо можемо говорити про самогубство»

«Багато разів я зверталася щодо необхідності розслідування «зливу» відеоматеріалів в Інтернет, щодо проведення психологічної посмертної експертизи, яка не була проведена. Звісно, за родом своєї депутатської діяльності я співпрацювала з мером, ми багато років товаришували, було багато проєктів. Я сама практикуючий психолог, вісім років я вчу психологів, як працювати з «суїцидниками»… Я знаю, що таке суїцид», – заявила депутатка міськради.

За словами Вікторії Третяк, після обшуку вони з чоловіком отримали повістки на допит слідства в Києві.

Заступник начальника управління, головного слідчого управління Національної поліції Микола Батюк на брифінгу в Києві підтвердив сам факт обшуків й зазначив, що вони пов’язані з розслідуванням смерті міського голови Костянтина Павлова.

«Нами проведено обшуки в осіб, які можуть знати мотиви вчинення цього самогубства або ж доведення до самогубства Павлова. В ході обшуків було вилучено, в основному, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, флешки, носії, на яких може зберігатися якась інформація», – сказав він.

Читайте також: Екссекретар міськради Кривого Рогу вийшов з фракції «слуг» і склав депутатські повноваження

15 серпня тіло Павлова з вогнепальним пораненням виявили на веранді власного будинку. Поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – «умисне вбивство».

Раніше в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що, за попередніми даними, смерть міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова сталася через самогубство. Він також додав, що проводився аудит бюджету міста і «були виявлені серйозні зловживання».

Начальник юридичного управління Криворізького міськвиконкому Максим Кудін у відповідь на це заявив, що у виконкомі міськради не згодні з такими висновками. Він додав, що фінансова перевірка бюджету міста стосувалася «саме періоду, коли Костянтин Юрійович ще не був мером і відповідно це не могло його стосуватися».