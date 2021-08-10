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СБУ заявила про затримання «смотрящего» за Кривим Рогом

За попередніми даними, підозрювані спеціалізувалися на «кришуванні» бізнесу, та вимаганні неіснуючих боргів

Служба безпеки України повідомила про викриття «одного з найвпливовіших» злочинних угруповань Кривого Року. Про це повідомили 10 серпня у СБУ.

«Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового «впливу». Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящій» за містом», – мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, підозрювані спеціалізувалися на «кришуванні» бізнесу, та вимаганні неіснуючих боргів.

«У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями», до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно», – заявили у СБУ.

У відомстві поінформували, що «ватажка та чотирьох активних членів злочинного угруповання» вдалося затримати під час передачі чергового неіснуючого бору. «30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій», – уточнили в СБУ.

Зазначається, що під час обшуків у затриманих вилучили великі суми грошей, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, зокрема, Росії.

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за статтею 255-1 (поширення злочинного впливу) та статтею 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

СБУ перевіряє інформацію про ймовірну причетність до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

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