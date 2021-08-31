Екссекретар міськради Кривого Рогу вийшов з фракції «слуг» і склав депутатські повноваження

Колишній секретар міськради Кривого Рогу Олександр Котляр, який був обраний депутатом від партії «Слуга народу», вийшов із фракції та склав свої депутатські повноваження. Про це він заявив у вівторок на позачерговій сесії міськради, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Він назвав це «єдиним правильним для себе рішенням».

«У зв’язку з тим, що минулого тижня я склав повноваження секретаря міської ради та враховуючи те, що я обирався депутатом від політичної партії «Слуга народу», єдиним правильним для себе рішенням вважаю скласти з себе депутатські повноваження», – сказав він.

Він додавав, що сподівається, що започатковані ним проєкти продовжать його колеги та подякував їм за співпрацю.

За рішення про позбавлення Котляра депутатства проголосував 51 депутат з 53 присутніх у залі.

У фракції «Слуги народу» Радіо Свобода сказали, що поки не знають, хто займе депутатське місце Котляра.

Минулого тижня Олександр Котляр відмовився від посади секретаря міськради і, автоматично від посади в.о. мера міста, яку він мав обійняти після загибелі міського голови Костянтина Павлова.

Фракція депутатів «Слуги народу» у Криворізькій міській раді назвала тоді відставку Котляра «зрадою».

Новим секретарем міськради Кривого Рогу став багаторічний ексмер міста Юрій Вілкул.

15 серпня Костянтина Павлова знайшли мертвим у своєму будинку.