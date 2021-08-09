Поліція відкрила два провадження через вибух гранати в Кривому Розі, внаслідок якого поранені 4 людини

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом вибуху гранати у Кривому Розі, внаслідок якого поранені 61-річний чоловік, який підірвав гранату, і троє поліцейських, повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

«8 серпня близько 17:23 до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що планує підірвати гранату біля одного із будинків в Інгулецькому районі міста. За викликом негайно прибули патрульні поліцейські міста Кривого Рогу, які розпочали перемовини з чоловіком та викликали на місце події оперативні служби. Під час розмови чоловік віддав правоохоронцям один боєприпас «РГД-5», який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав», – повідомили у поліції.

За повідомленням, перехожі не постраждали. Про те, в якому стані перебувають поранені – не уточнюють.

У поліції додали, що після обшуку з помешкання чоловіка вилучили ще дві гранати «РГД-5» із запалами до них.

Кримінальні провадження відкрили за статтями «незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів» і «посягання на життя працівника правоохоронного органу».