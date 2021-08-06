Суд взяв під варту чоловіка, який зайшов до Кабміну з гранатою – прокуратура

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і помістив під варту чоловіка, який захопив приміщення Кабінету міністрів із гранатою, повідомила пресслужба київської прокуратури.

Дії підозрюваного кваліфіковано за статтями «захоплення державних будівель», «незаконне позбавлення волі», «незаконне поводження зі зброєю».

4 серпня чоловік увійшов до приміщення Кабінету міністрів із бойовою гранатою. Згодом правоохоронці вивели його з приміщення і затримали.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що затриманий брав участь в Антитерористичній операції, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова.

Із медіа відомо, що чоловік – колишній боєць батальйону «Айдар» на ім’я Володимир Прохнич.