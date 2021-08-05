Затриманому в Кабміні ветерану Прохничу просять арешт без права на заставу – адвокат

Поліція за погодженням прокуратури просить взяти затриманого після спроби захоплення Кабінету міністрів ветерана Володимира Прохнича взяти під заставу. Про це повідомив адвокат Прохнича Тарас Безпалий, оприлюднивши фото відповідного клопотання.

«Володимиру Прохничу просять арешт без застави. Санкція має відбутись 6 серпня, час додатково повідомлю», – написав Безпалий на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше 5 серпня Київська прокуратура заявила, що ветерану, який захопив приміщення Кабінету міністрів із гранатою, повідомили про підозру за трьома статтями: захоплення державних будівель, незаконне позбавлення волі та незаконне поводження зі зброєю.

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Напередодні чоловік увійшов до приміщення Кабінету міністрів із бойовою гранатою. Згодом правоохоронці вивели його з приміщення і затримали. Згодом глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що затриманий брав участь в Антитерористичній операції, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова.

Із медіа відомо, що чоловік – колишній боєць батальйону «Айдар» на ім’я Володимир Прохнич.