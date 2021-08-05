Чоловіку, який увійшов до Кабміну з гранатою, повідомили про підозру – прокуратура

Ветерану, який захопив приміщення Кабінету міністрів із гранатою, повідомили про підозру за трьома статтями, повідомляє Київська прокуратура.

Згідно із заявою, чоловіку повідомили про підозру в захопленні державних будівель, незаконному позбавленні волі та незаконному поводженні зі зброєю.

«Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні чоловік увійшов до приміщення Кабінету міністрів із бойовою гранатою. Згодом правоохоронці вивели його з приміщення і затримали. Згодом глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що затриманий брав участь в Антитерористичній операції, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова.

Із медіа відомо, що чоловік – колишній боєць батальйону «Айдар» на ім’я Володимир Прохнич.