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Чоловіку, який увійшов до Кабміну з гранатою, повідомили про підозру – прокуратура

Напередодні чоловік увійшов до приміщення Кабінету міністрів із бойовою гранатою

Ветерану, який захопив приміщення Кабінету міністрів із гранатою, повідомили про підозру за трьома статтями, повідомляє Київська прокуратура.

Згідно із заявою, чоловіку повідомили про підозру в захопленні державних будівель, незаконному позбавленні волі та незаконному поводженні зі зброєю.

«Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні чоловік увійшов до приміщення Кабінету міністрів із бойовою гранатою. Згодом правоохоронці вивели його з приміщення і затримали. Згодом глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що затриманий брав участь в Антитерористичній операції, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова.

Із медіа відомо, що чоловік – колишній боєць батальйону «Айдар» на ім’я Володимир Прохнич.

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