Спецоперація у Кабміні: нападника, учасника АТО, вивели з будівлі силовики

Бійці Сил спецпризначення вивели з будівлі Кабінету міністрів чоловіка, який погрожував людям гранатою.

На брифінгу для журналістів глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що затриманий брав участь в АТО, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова.

Мотиви чоловіка наразі невідомі, вимог він не висував, всі обставини з’ясовуватиме слідство, додав Клименко. Він наголосив, що ім’я та інші подробиці пізніше повідомить поліція.

Наразі правоохоронці готуються відкрити провадження за чотирма статтями, найважча з яких 147-ма – захоплення заручників.

«Це дуже серйозна справа. Ніхто не має права в цій країні порушувати закон», – заявив Клименко, уточнивши, що чоловік прийшов до будівлі уряду з бойовою гранатою.

За його словами, люди, яким погрожував затриманий, – двоє працівників Управління державної охорони та працівник апарату Кабміну.

Разом з Клименком з журналістами спілкувався волонтер і знайомий затриманого Василь Олексюк, який вів з чоловіком переговори, однак і він не зміг назавати мотиви такого вчинку.