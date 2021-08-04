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Новини | Суспільство

Поліція повідомляє про спецоперацію через чоловіка з, ймовірно, гранатою в будівлі Кабміну

Раніше в соцмережах з’явилося відео чоловіка, який погрожує підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів

Чоловік із предметом, схожим на гранату, увійшов до будівлі Кабінету міністрів, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Близько 10-ї години ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати. У Києві введена спеціальна поліцейська операція. На даний час із чоловіком проводяться перемовини», – заявили в поліції.

В разі відмови припинити праповорушення до чоловіка планують застосувати «поліцейські заходи, передбачені законом».

Раніше в соцмережах з’явилося відео чоловіка, який погрожує підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів.

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