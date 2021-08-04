Чоловіку, якого затримали в Кабміні, призначили психіатричну експертизу – Монастирський

Ветерану, який намагався увійти до будівлі Кабінету міністрів із гранатою в руках, призначили психіатричну експертизу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Правопорушник, який сьогодні намагався вдертися з гранатою до будівлі КМУ, здався поліції після перемовин зі своїм товаришем. Він затриманий. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу», – написав він у своєму фейсбуці.

За словами міністра, мотиви учасника бойових дій стануть зрозумілі в ході слідства. Монастирський зазначив, що граната в руках затриманого була бойовою і могла призвести до загибелі чи травмування людей у разі підриву.

Раніше бійці Сил спецпризначення вивели з будівлі Кабінету міністрів чоловіка, який погрожував людям гранатою. Згодом глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що чоловіка затримали. Він брав участь в Антитерористичній операції, був двічі поранений, одна з травм – черепно-мозкова.