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Новини | Суспільство

Екскомандиру «Беркуту» повідомили про підозру за вбивства і поранення учасників Євромайдану – ОГП

Йдеться про події 18 лютого 2014 року в Києві, коли підозрюваний організував «вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту», щоб завадити руху мітингувальників від Майдану незалежності до Верховної Ради

Колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції особливого призначення «Беркут» повідомили про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора 4 серпня.

За повідомленням, йдеться про події 18 лютого 2014 року в Києві. Підозрюваний, за версією слідства, організував «вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту», щоб завадити руху мітингувальників від Майдану незалежності до Верховної Ради.

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«З цією метою експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування співробітниками МОП «Беркут» спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі дії колишнього командира роти «Беркуту» призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 129», – заявляють у Офісі генпрокурора.

Екскомандиру «Беркута», який підпорядковувався управлінню Міністерства внутрішніх справ у Харкові, повідомили про підозру в «організації, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень».

Наразі правоохоронці вирішують питання про взяття його під варту. Ім’я підозрюваного наразі не розголошують.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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