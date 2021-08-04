Екскомандиру «Беркуту» повідомили про підозру за вбивства і поранення учасників Євромайдану – ОГП

Колишньому командиру оперативної роти батальйону міліції особливого призначення «Беркут» повідомили про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора 4 серпня.

За повідомленням, йдеться про події 18 лютого 2014 року в Києві. Підозрюваний, за версією слідства, організував «вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту», щоб завадити руху мітингувальників від Майдану незалежності до Верховної Ради.

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«З цією метою експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування співробітниками МОП «Беркут» спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі дії колишнього командира роти «Беркуту» призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 129», – заявляють у Офісі генпрокурора.

Екскомандиру «Беркута», який підпорядковувався управлінню Міністерства внутрішніх справ у Харкові, повідомили про підозру в «організації, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень».

Наразі правоохоронці вирішують питання про взяття його під варту. Ім’я підозрюваного наразі не розголошують.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.